Sayısal Loto Çekildi (2)
1 saat önce
Sayısal Loto oyununun 1195. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 543 bin 60 lira 72 kuruş devretti.
Sayısal Loto oyununun 1195. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 543 bin 60 lira 72 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 97 kişi 7 bin 228 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 6 bin 535 kişi 81 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 124 bin 719 kişi 11 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte, toplam 2 milyon 716 bin 289 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 742 bin 347 lira 30 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 973 bin 581 lira 92 kuruş kamuya aktarılacak.
(Bitti)
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:14 Kaynak: AA
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