Sayısal Loto Çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1196'ncı hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 7 milyon 725 bin 687 lira 37 kuruş devretti.

Sayısal Loto oyununun 1196'ncı hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 7 milyon 725 bin 687 lira 37 kuruş devretti.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 132 kişi 3 bin 773 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 749 kişi 55 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 111 bin 41 kişi 9 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.



Toplam 1 milyon 929 bin 532 lira 90 kuruş ikramiye dağıtılan çekilişte, hasılattan KDV olarak 1 milyon 234 bin 689 lira 41 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 691 bin 591 lira 1 kuruş kamuya aktarılacak.



(Bitti)

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