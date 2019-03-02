Sayısal Loto Çekildi (2)
15 dakika önce
Sayısal Loto oyununun 1197'nci hafta çekilişinde 9 milyon 632 bin 82 lira 78 kuruş devretti.
Sayısal Loto oyununun 1197'nci hafta çekilişinde 9 milyon 632 bin 82 lira 78 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 117 kişi 6 bin 860 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 633 kişi 79 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 149 bin 925 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.
(Bitti)
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:12 Kaynak: AA
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