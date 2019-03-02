Sayısal Loto Çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1197'nci hafta çekilişinde 9 milyon 632 bin 82 lira 78 kuruş devretti.

Sayısal Loto oyununun 1197'nci hafta çekilişinde 9 milyon 632 bin 82 lira 78 kuruş devretti.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 117 kişi 6 bin 860 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 633 kişi 79 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 149 bin 925 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.



(Bitti)

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