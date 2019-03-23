Sayısal Loto Çekildi (2)
1 saat önce
Sayısal Loto oyununun 1203'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 513 bin 687 lira 77 kuruş devretti.
Sayısal Loto oyununun 1203'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 513 bin 687 lira 77 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 84 kişi 7 bin 589 lira 95'er kuruş, 4 bilen 6 bin 74 kişi 79 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 119 bin 38 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.
(Bitti)
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:02 Kaynak: AA
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