Sayısal Loto Çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1203'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 513 bin 687 lira 77 kuruş devretti.

Sayısal Loto oyununun 1203'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 513 bin 687 lira 77 kuruş devretti.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 84 kişi 7 bin 589 lira 95'er kuruş, 4 bilen 6 bin 74 kişi 79 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 119 bin 38 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.



(Bitti)

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