Sayısal Loto Çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1206'ncı çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 185 bin 519 lira devretti.

Sayısal Loto oyununun 1206'ncı çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 185 bin 519 lira devretti.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 88 kişi 5 bin 70 lira, 4 bilen 4 bin 468 kişi 75 lira ve 3 bilen 85 bin 394 kişi 11 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte, toplam 1 milyon 728 bin 285 lira ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 106 bin 379 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 619 bin 457 lira kamuya aktarılacak.



(Bitti)

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