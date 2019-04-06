Sayısal Loto Çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1207'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 6 milyon 924 bin 730 lira 23 kuruş devretti.

Sayısal Loto oyununun 1207'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 6 milyon 924 bin 730 lira 23 kuruş devretti.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 113 kişi 6 bin 482 lira 70'er kuruş, 4 bilen 7 bin 25 kişi 78 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 138 bin 718 kişi 11 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.



(Bitti)

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