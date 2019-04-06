Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto Çekildi (2)

Sayısal Loto Çekildi (2)

48 dakika önce

Sayısal Loto oyununun 1207'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 6 milyon 924 bin 730 lira 23 kuruş devretti.

Sayısal Loto Çekildi (2), System.String[]
Sayısal Loto oyununun 1207'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 6 milyon 924 bin 730 lira 23 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 113 kişi 6 bin 482 lira 70'er kuruş, 4 bilen 7 bin 25 kişi 78 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 138 bin 718 kişi 11 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:42 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15,5 Liralık Sigaranın 13,33 Lirası, 11 Liralık Sigaranın ise 9,46 Lirası Vergiye Gidiyor Diagne Hat-Trick Yaptı, Galatasaray Evinde Y. Malatyaspor'u Farklı Yendi Kadın Polis Memuru Adayı Alımı İçin Başvuru Şartları Açıklandı Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den Belediye Borcu Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 22:30:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto Çekildi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]