Sayısal Loto Çekildi (2)
48 dakika önce
Sayısal Loto oyununun 1207'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 6 milyon 924 bin 730 lira 23 kuruş devretti.
Sayısal Loto oyununun 1207'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 6 milyon 924 bin 730 lira 23 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 113 kişi 6 bin 482 lira 70'er kuruş, 4 bilen 7 bin 25 kişi 78 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 138 bin 718 kişi 11 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.
(Bitti)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:42 Kaynak: AA
15,5 Liralık Sigaranın 13,33 Lirası, 11 Liralık Sigaranın ise 9,46 Lirası Vergiye Gidiyor
Diagne Hat-Trick Yaptı, Galatasaray Evinde Y. Malatyaspor'u Farklı Yendi
Kadın Polis Memuru Adayı Alımı İçin Başvuru Şartları Açıklandı
Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den Belediye Borcu Açıklaması