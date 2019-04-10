Sayısal Loto Çekildi (2)
34 dakika önce
Sayısal Loto oyununun 1208'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 8 milyon 136 bin 832 lira devretti.
Sayısal Loto oyununun 1208'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 8 milyon 136 bin 832 lira devretti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:37 Kaynak: AA
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 109 kişi 4 bin 683 lira, 4 bilen 5 bin 436 kişi 70 lira ve 3 bilen 102 bin 147 kişi 10 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte, toplam 1 milyon 977 bin 628 lira ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 266 bin 555 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 708 bin 829 lira kamuya aktarılacak.
(Bitti)
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