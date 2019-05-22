Sayısal Loto Çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1220'nci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 8 bin 735 lira devretti.

Sayısal Loto oyununun 1220'nci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 8 bin 735 lira devretti.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 72 kişi 5 bin 605'er lira, 4 bilen 3 bin 441 kişi 88'er lira ve 3 bilen 63 bin 673 kişi 12'şer lira ikramiye kazandı.



Çekilişte, toplam 1 milyon 513 bin 97 lira ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 835 bin 42 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 467 bin 5 lira kamuya aktarılacak.



(Bitti)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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