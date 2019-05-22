Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto Çekildi (2)

Sayısal Loto Çekildi (2)

7 saat önce

Sayısal Loto oyununun 1220'nci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 8 bin 735 lira devretti.

Sayısal Loto Çekildi (2), System.String[]
Sayısal Loto oyununun 1220'nci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 8 bin 735 lira devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 72 kişi 5 bin 605'er lira, 4 bilen 3 bin 441 kişi 88'er lira ve 3 bilen 63 bin 673 kişi 12'şer lira ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 513 bin 97 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 835 bin 42 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 467 bin 5 lira kamuya aktarılacak.

(Bitti)
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 10:14 Kaynak: AA
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