Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto çekildi (2)
Son Dakika Güncel Haber

Sayısal Loto çekildi (2)

43 dakika önce

Sayısal Loto oyununun 1222'nci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 24 bin 550 lira devretti.

Sayısal Loto çekildi (2), System.String[]
Sayısal Loto oyununun 1222'nci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 24 bin 550 lira devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 142 kişi 3 bin 396'şar lira, 4 bilen 4 bin 759 kişi 76'şar lira ve 3 bilen 81 bin 181 kişi 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 1 milyon 807 bin 928 lira ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan kamuya KDV olarak 998 bin 129 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 558 bin 3 lira aktarılacak.
(Bitti)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:12 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



11 yaşındaki kız annesinin scooterını çalmak isteyen hırsızı yumruklayarak kaçırdı Erdoğan: İstanbul'u kaybetmenin acısını içlerinden atamayanlar var Yeni görevine atanan Bülent Arınç'ın alacağı maaş belli oldu! Pedofili içerikli kitabıyla büyük tepki toplayan yazarının ifadesi ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 22:55:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto çekildi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]