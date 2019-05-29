Sayısal Loto çekildi (2)
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Sayısal Loto oyununun 1222'nci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 24 bin 550 lira devretti.
Sayısal Loto oyununun 1222'nci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 24 bin 550 lira devretti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:12 Kaynak: AA
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 142 kişi 3 bin 396'şar lira, 4 bilen 4 bin 759 kişi 76'şar lira ve 3 bilen 81 bin 181 kişi 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 1 milyon 807 bin 928 lira ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan kamuya KDV olarak 998 bin 129 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 558 bin 3 lira aktarılacak.
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