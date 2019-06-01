Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto çekildi (2)
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Sayısal Loto çekildi (2)

34 dakika önce

Sayısal Loto oyununun 1223'üncü çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 6 milyon 68 bin 37 lira 55 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Sayısal Loto çekildi (2), System.String[]
Sayısal Loto oyununun 1223'üncü çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 6 milyon 68 bin 37 lira 55 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 135 kişi 6 bin 57 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 690 kişi 80 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 136 bin 432 kişi 11 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
Çekilişte toplam 9 milyon 133 bin 257 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 693 bin 389 lira 43 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 946 bin 57 lira 1 kuruş kamuya aktarılacak.
(Bitti)
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:42 Kaynak: AA
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