Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto çekildi (2)
Son Dakika Güncel Haber

Sayısal Loto çekildi (2)

2 saat önce

Sayısal Loto oyununun 1227'nci çekilişinde 6 bilen 3 kişi, 1 milyon 964 bin 16 lira 25'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Sayısal Loto çekildi (2), System.String[]
Sayısal Loto oyununun 1227'nci çekilişinde 6 bilen 3 kişi, 1 milyon 964 bin 16 lira 25'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 107 kişi 7 bin 733 lira 75'er kuruş, 4 bilen 6 bin 324 kişi 98 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 121 bin 49 kişi 13 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Etimesgut, Eskişehir'in Odunpazarı ve Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.
Çekilişte toplam 8 milyon 994 bin 792 lira 85 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 714 bin 711 lira 42 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 957 bin 638 lira 56 kuruş kamuya aktarılacak.
(Bitti)
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:58 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nde yola gübre döken vatandaşın kendisinden özür dilediğini açıkladı! İki aile arasındaki bıçaklı, sopalı kavga kanlı bitti: 22 yaralı Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı? İşte son anket sonucu İki grup arasındaki borç-alacak kavgasında satır ve bıçak kullanıldı: 5 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 00:11:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto çekildi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]