Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto çekildi (2)
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Sayısal Loto çekildi (2)

1 saat önce

Sayısal Loto oyununun 1229. hafta çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 896 bin 236 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Sayısal Loto çekildi (2), System.String[]
Sayısal Loto oyununun 1229. hafta çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 896 bin 236 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 167 kişi 4 bin 293 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 7 bin 209 kişi 74 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 124 bin 624 kişi 11 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, İstanbul'un Küçükçekmece ve Muğla'nın Bodrum ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.
Çekilişte toplam 4 milyon 481 bin 176 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 485 bin 835 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 829 bin 847 lira 51 kuruş kamuya aktarılacak.
(Bitti)
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:54 Kaynak: AA
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