Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto çekildi (2)
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Sayısal Loto çekildi (2)

37 dakika önce

Sayısal Loto oyununun 1231. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 892 bin 280 lira 60 kuruş devretti.

Sayısal Loto çekildi (2), System.String[]
Sayısal Loto oyununun 1231. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 892 bin 280 lira 60 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 99 kişi 7 bin 463 lira 25'er kuruş, 4 bilen 6 bin 215 kişi 89 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 116 bin 574 kişi 12 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 2 milyon 769 bin 765 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 530 bin 767 lira 6 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 854 bin 866 lira 44 kuruş kamuya aktarılacak.
(Bitti)
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:49 Kaynak: AA
Sayısal Loto, Güncel
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