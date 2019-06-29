Sayısal Loto çekildi (2)
37 dakika önce
Sayısal Loto oyununun 1231. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 892 bin 280 lira 60 kuruş devretti.
Sayısal Loto
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:49 Kaynak: AA
oyununun 1231. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 892 bin 280 lira 60 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 99 kişi 7 bin 463 lira 25'er kuruş, 4 bilen 6 bin 215 kişi 89 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 116 bin 574 kişi 12 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 2 milyon 769 bin 765 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 530 bin 767 lira 6 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 854 bin 866 lira 44 kuruş kamuya aktarılacak.
(Bitti)
Rejim güçleri, TSK'nın İdlib'deki gözlem noktasına saldırdı
'Kusursuz kulak' Bager, Fazıl Say ile piyano çaldı
ABD Başkanı Trump'tan şaşırtan Huawei kararı! U dönüşü yaptı
Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu'ndan S-400'lerle ilgili açıklama: Doğru buluyoruz