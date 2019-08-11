Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto çekildi (2)
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Sayısal Loto çekildi (2)

1 saat önce

Sayısal Loto oyununun 1243'üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 8 milyon 864 bin 903 lira 16 kuruş devretti.

Sayısal Loto çekildi (2), System.String[]
Sayısal Loto oyununun 1243'üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 8 milyon 864 bin 903 lira 16 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 121 kişi 7 bin 746 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 196 kişi 98 lira 30'ar kuruş ve 3 bilen 144 bin 365 kişi ise 12 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.
(Bitti)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:06 Kaynak: AA
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