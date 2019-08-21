Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto çekildi (2)
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Sayısal Loto çekildi (2)

32 dakika önce

Sayısal Loto oyununun 1246. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 164 bin 599 lira 48 kuruş devretti.

Sayısal Loto çekildi (2), System.String[]

Sayısal Loto oyununun 1246. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 164 bin 599 lira 48 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 67 kişi 6 bin 954 lira 5'er kuruş, 4 bilen 3 bin 601 kişi 97 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 71 bin 24 kişi ise 13 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 746 bin 893 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 964 bin 670 lira 64 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 539 bin 165 lira 29 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:42 Kaynak: AA
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