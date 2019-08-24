Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto çekildi (2)
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Sayısal Loto çekildi (2)

1 saat önce

Sayısal Loto oyununun 1247. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi 3 milyon 118 bin 96 lira 40 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Sayısal Loto çekildi (2), System.String[]

Sayısal Loto oyununun 1247. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi 3 milyon 118 bin 96 lira 40 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 126 kişi 6 bin 203 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 374 kişi 92 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 119 bin 944 kişi ise 13'er lira ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 6 milyon 48 bin 336 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 619 bin 555 lira 19 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 904 bin 395 lira 68 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:50 Kaynak: AA
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