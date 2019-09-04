Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto çekildi (2)
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Sayısal Loto çekildi (2)

2 saat önce

Sayısal Loto oyununun 1250. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 138 bin 926 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Sayısal Loto çekildi (2), System.String[]

Sayısal Loto oyununun 1250. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 138 bin 926 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 65 kişi 7 bin 11'er lira, 4 bilen 3 bin 785 kişi 91 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 71 bin 187 kişi ise 12 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Denizli'nin Merkezefendi ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

Çekilişte, toplam 2 milyon 847 bin 311 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 943 bin 63 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 527 bin 279 lira kamuya aktarılacak.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:32 Kaynak: AA
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