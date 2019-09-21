Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto çekildi (2)
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Sayısal Loto çekildi (2)

1 saat önce

Sayısal Loto oyununun 1255. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 888 bin 915 lira 29 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Sayısal Loto çekildi (2), System.String[]

Sayısal Loto oyununun 1255. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 888 bin 915 lira 29 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 115 kişi 6 bin 572 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 3 kişi 95 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 113 bin 690 kişi ise 13 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:42 Kaynak: AA
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