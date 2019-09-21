Sayısal Loto çekildi (2)
1 saat önce
Sayısal Loto oyununun 1255. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 888 bin 915 lira 29 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:42 Kaynak: AA
Sayısal Loto oyununun 1255. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 888 bin 915 lira 29 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 115 kişi 6 bin 572 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 3 kişi 95 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 113 bin 690 kişi ise 13 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.
(Bitti)
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