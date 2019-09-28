Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto çekildi (2)
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Sayısal Loto çekildi (2)

52 dakika önce

Sayısal Loto oyununun 1257. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 285 bin 345 lira 36 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Sayısal Loto çekildi (2), System.String[]

Sayısal Loto oyununun 1257. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 285 bin 345 lira 36 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 152 kişi 5 bin 496 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 899 kişi 79 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 142 bin 695 kişi ise 11 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:44 Kaynak: AA
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