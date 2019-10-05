Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1259'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 9 milyon 164 bin 652 lira 81 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 142 kişi 6 bin 636 lira 55'er kuruş, 4 bilen 8 bin 293 kişi 86 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 154 bin 443 kişi ise 12 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)