Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto çekildi (2)
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Sayısal Loto çekildi (2)

4 dakika önce

Sayısal Loto oyununun 1259'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 9 milyon 164 bin 652 lira 81 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

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Sayısal Loto oyununun 1259'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 9 milyon 164 bin 652 lira 81 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 142 kişi 6 bin 636 lira 55'er kuruş, 4 bilen 8 bin 293 kişi 86 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 154 bin 443 kişi ise 12 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:48 Kaynak: AA
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