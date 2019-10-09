Sayısal Loto çekildi (2)
1 saat önce
Sayısal Loto oyununun 1260. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 10 milyon 972 bin 110 lira tutarındaki ikramiye devretti.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:16 Kaynak: AA
Sayısal Loto oyununun 1260. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 10 milyon 972 bin 110 lira tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 125 kişi 5 bin 785 lira, 4 bilen 5 bin 847 kişi 93 lira ve 3 bilen 110 bin 130 kişi ise 13 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.
(Bitti)
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