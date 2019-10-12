Sayısal Loto çekildi (2)
1 saat önce
Sayısal Loto oyununun 1261'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 13 milyon 600 bin 971 lira tutarındaki ikramiye devretti.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:42 Kaynak: AA
Sayısal Loto oyununun 1261'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 13 milyon 600 bin 971 lira tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 163 kişi 6 bin 453 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 8 bin 698 kişi 90 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 158 bin 577 kişi ise 13 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.
(Bitti)
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