Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto çekildi (2)
Son Dakika Güncel Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto çekildi (2)

1 saat önce

Sayısal Loto oyununun 1261'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 13 milyon 600 bin 971 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Sayısal Loto çekildi (2), System.String[]

Sayısal Loto oyununun 1261'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 13 milyon 600 bin 971 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 163 kişi 6 bin 453 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 8 bin 698 kişi 90 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 158 bin 577 kişi ise 13 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:42 Kaynak: AA
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