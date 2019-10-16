Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto çekildi (2)
Son Dakika Güncel Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto çekildi (2)

53 dakika önce

Sayısal Loto oyununun 1262. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 15 milyon 720 bin 956 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Sayısal Loto çekildi (2), System.String[]

Sayısal Loto oyununun 1262. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 15 milyon 720 bin 956 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 87 kişi 9 bin 747 lira, 4 bilen 6 bin 18 kişi 106 lira ve 3 bilen 123 bin 517 kişi ise 13 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:22 Kaynak: AA
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