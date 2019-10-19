Sayısal Loto çekildi (2)
1 saat önce
Sayısal Loto oyununun 1263. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 19 bin 919 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:38 Kaynak: AA
Sayısal Loto oyununun 1263. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 19 bin 919 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 162 kişi 4 bin 989 lira, 4 bilen 7 bin 890 kişi 77 lira ve 3 bilen 136 bin 521 kişi ise 11 lira 80 'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İzmir'in Gaziemir ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
(Bitti)
Porsche, 2 binden fazla aracını geri çağırdı Kestane hasadı için ağaca tırmanan işçilere günlük 350 TL yevmiye veriliyor Türkiye, Kazakistan'a yatırımda 600 milyon dolarla tarihi rekora ulaşacak Netflix'in abone sayısı 6,8 milyon artarak 158 milyona ulaştı