Sayısal Loto çekildi (2)
1 saat önce
Sayısal Loto oyununun 1264'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 282 bin 530 lira tutarındaki ikramiye devretti.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:10 Kaynak: AA
Sayısal Loto oyununun 1264'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 282 bin 530 lira tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 92 kişi 5 bin 576'şar lira, 4 bilen 4 bin 414 kişi 88'er lira ve 3 bilen 83 bin 453 kişi ise 12 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.
(Bitti)
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