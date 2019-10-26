Sayısal Loto çekildi (2)
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Sayısal Loto oyununun 1265'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 13 milyon 427 bin 16 lira 44 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:34 Kaynak: AA
Sayısal Loto oyununun 1265'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 13 milyon 427 bin 16 lira 44 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 118 kişi 7 bin 271 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 6 bin 813 kişi 95 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 130 bin 619 kişi ise 13 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.
(Bitti)
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