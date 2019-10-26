Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto çekildi (2)
Son Dakika Ekonomi Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto çekildi (2)

1 saat önce

Sayısal Loto oyununun 1265'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 13 milyon 427 bin 16 lira 44 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Sayısal Loto çekildi (2), System.String[]

Sayısal Loto oyununun 1265'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 13 milyon 427 bin 16 lira 44 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 118 kişi 7 bin 271 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 6 bin 813 kişi 95 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 130 bin 619 kişi ise 13 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstifa etmeyen sendika başkanını döverek hastanelik ettiler
Şili'de bir milyondan fazla kişi gelir eşitsizliğine karşı sokaklarda Çıplak fotoğraflarıyla ülkede gündem olan Katie Hill'in bacak arasındaki Nazi dövmesi dikkat çekti Ali Koç uyardı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başka yerden kürsüye çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 22:48:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto çekildi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]