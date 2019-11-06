Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto çekildi (2)
Son Dakika Güncel Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto çekildi (2)

7 saat önce

Sayısal Loto oyununun 1268. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 253 bin 238 lira 39 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Sayısal Loto çekildi (2), System.String[]

Sayısal Loto oyununun 1268. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 253 bin 238 lira 39 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 74 kişi 6 bin 775 lira 85'er kuruş, 4 bilen 4 bin 148 kişi 90 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 78 bin 882 kişi ise 12 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:36 Kaynak: AA
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