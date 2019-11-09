Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto çekildi (2)
Son Dakika Ekonomi Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto çekildi (2)

6 saat önce

Sayısal Loto oyununun 1269. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 382 bin 760 lira 98 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Sayısal Loto çekildi (2), System.String[]

Sayısal Loto oyununun 1269. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 382 bin 760 lira 98 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 121 kişi 7 bin 40'ar lira, 4 bilen 6 bin 643 kişi 96 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 125 bin 906 kişi ise 13 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:44 Kaynak: AA
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