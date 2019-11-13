Sayısal Loto çekildi (2)
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Sayısal Loto oyununun 1270'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 916 bin 45 lira 90 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:26 Kaynak: AA
Sayısal Loto oyununun 1270'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 916 bin 45 lira 90 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 114 kişi 5 bin 380 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 6 bin 916 kişi 66 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 114 bin 577 kişi ise 10 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun Adana'nın Seyhan ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
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