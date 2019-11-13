Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto çekildi (2)
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Sayısal Loto çekildi (2)

6 saat önce

Sayısal Loto oyununun 1270'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 916 bin 45 lira 90 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Sayısal Loto çekildi (2), System.String[]

Sayısal Loto oyununun 1270'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 916 bin 45 lira 90 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.


Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 114 kişi 5 bin 380 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 6 bin 916 kişi 66 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 114 bin 577 kişi ise 10 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.


Büyük ikramiye isabet eden kuponun Adana'nın Seyhan ilçesinden yatırıldığı belirtildi.


(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:26 Kaynak: AA
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