Sayısal Loto çekildi (2)
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Sayısal Loto oyununun 1271'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 85 bin 156 lira 52 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:42 Kaynak: AA
Sayısal Loto oyununun 1271'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 85 bin 156 lira 52 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 151 kişi 5 bin 523 lira 55'er kuruş, 4 bilen 6 bin 978 kişi 89 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 133 bin 955 kişi ise 12 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.
(Bitti)
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