Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto çekildi (2)
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Sayısal Loto çekildi (2)

6 saat önce

Sayısal Loto oyununun 1273. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 807 bin 792 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Sayısal Loto çekildi (2), System.String[]

Sayısal Loto oyununun 1273. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 807 bin 792 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 133 kişi 6 bin 833'er lira, 4 bilen 8 bin 396 kişi 81'er lira ve 3 bilen 150 bin 583 kişi ise 11'er lira ikramiye kazandı.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:52 Kaynak: AA
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