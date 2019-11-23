Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1273. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 807 bin 792 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 133 kişi 6 bin 833'er lira, 4 bilen 8 bin 396 kişi 81'er lira ve 3 bilen 150 bin 583 kişi ise 11'er lira ikramiye kazandı.

(Bitti)