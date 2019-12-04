Sayısal Loto çekildi (2)
6 saat önce
Sayısal Loto oyununun 1276. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 180 bin 500 lira tutarındaki ikramiye devretti.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:10 Kaynak: AA
Sayısal Loto oyununun 1276. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 180 bin 500 lira tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 75 kişi 6 bin 296'şar lira, 4 bilen 4 bin 286 kişi 83 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 78 bin 99 kişi ise 12 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.
(Bitti)
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