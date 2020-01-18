Sayısal Loto çekildi (2) - Son Dakika

Sayısal Loto oyununun 1289'uncu çekilişinde 6 bilen 1 kişi 6 milyon 842 bin 470 lira tutarındaki ikramiyeyi kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 123 kişi 7 bin 130'ar lira, 4 bilen 6 bin 545 kişi 100'er lira ve 3 bilen 128 bin 923 kişi de 13 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)