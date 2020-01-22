Sayısal Loto çekildi (2) - Son Dakika

Sayısal Loto çekildi (2)
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Sayısal Loto oyununun 1290. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 163 bin 11 liralık ikramiye devrettiMilli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 73 kişi 6 bin 373'er lira, 4 bilen 3 bin 612 kişi 96'şar lira ve 3 bilen 68 bin 592 kişi de 13 lira...
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:18 Kaynak: AA
Sayısal Loto oyununun 1290. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 163 bin 11 liralık ikramiye devretti
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 73 kişi 6 bin 373'er lira, 4 bilen 3 bin 612 kişi 96'şar lira ve 3 bilen 68 bin 592 kişi de 13 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.
(Bitti)
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