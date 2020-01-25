Sayısal Loto çekildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sayısal Loto çekildi (2) - Son Dakika

Sayısal Loto çekildi (2)

6 saat önce

Sayısal Loto oyununun 1291'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 120 bin 997 liralık ikramiye devretti.

Sayısal Loto çekildi (2), System.String[]

Sayısal Loto oyununun 1291'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 120 bin 997 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 123 kişi 6 bin 368'er lira, 4 bilen 7 bin 63 kişi 83'er lira ve 3 bilen 134 bin 113 kişi de 11 lira ikramiye kazandı.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı
Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor Deprem bölgesinden duygulandıran haber! Fedakar baba, eşi ve çocuğunu kurtardı Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum'dan ortak açıklama: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 04:35:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sayısal Loto çekildi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]