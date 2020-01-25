Sayısal Loto çekildi (2) - Son Dakika

Sayısal Loto çekildi (2)
6 saat önce
Sayısal Loto oyununun 1291'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 120 bin 997 liralık ikramiye devretti.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:22 Kaynak: AA
Sayısal Loto oyununun 1291'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 120 bin 997 liralık ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 123 kişi 6 bin 368'er lira, 4 bilen 7 bin 63 kişi 83'er lira ve 3 bilen 134 bin 113 kişi de 11 lira ikramiye kazandı.
(Bitti)
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