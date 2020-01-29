Sayısal Loto çekildi (2) - Son Dakika

Sayısal Loto çekildi (2)
7 saat önce
Sayısal Loto oyununun 1292'nci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 535 bin 738 liralık ikramiyenin sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:26 Kaynak: AA
Sayısal Loto oyununun 1292'nci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 535 bin 738 liralık ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 107 kişi 5 bin 290'ar lira, 4 bilen 5 bin 244 kişi 81'er lira ve 3 bilen 92 bin 889 kişi de 12,15'er lira ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Ankara'nın Altındağ ilçesinden yatırıldığı bildirildi.
(Bitti)
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