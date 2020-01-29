Sayısal Loto çekildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sayısal Loto çekildi (2) - Son Dakika

Sayısal Loto çekildi (2)

7 saat önce

Sayısal Loto oyununun 1292'nci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 535 bin 738 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Sayısal Loto çekildi (2), System.String[]

Sayısal Loto oyununun 1292'nci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 535 bin 738 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 107 kişi 5 bin 290'ar lira, 4 bilen 5 bin 244 kişi 81'er lira ve 3 bilen 92 bin 889 kişi de 12,15'er lira ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Ankara'nın Altındağ ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:26 Kaynak: AA
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