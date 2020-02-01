Sayısal Loto çekildi (2) - Son Dakika

Sayısal Loto çekildi (2)
6 saat önce
Sayısal Loto oyununun 1293. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 895 bin 334 liralık ikramiye devretti.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:50 Kaynak: AA
Sayısal Loto oyununun 1293. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 895 bin 334 liralık ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 98 kişi 7 bin 737'şer lira, 4 bilen 5 bin 677 kişi 100'er lira ve 3 bilen 114 bin 816 kişi de 13 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.
(Bitti)
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