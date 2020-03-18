Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1306'ncı çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 37 bin 676 lira 60 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 75 kişi 5 bin 536 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 909 kişi 79 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 68 bin 28 kişi de 12 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)