Sayısal Loto çekildi (2)
6 saat önce
Sayısal Loto oyununun 1307'nci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 622 bin 202 lira 10 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Sayısal Loto oyununun 1307'nci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 622 bin 202 lira 10 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 102 kişi 6 bin 213 lira 95'er kuruş, 4 bilen 5 bin 61 kişi 94 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 96 bin 290 kişi de 13 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Beyoğlu ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
(Bitti)
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:44 Kaynak: AA
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