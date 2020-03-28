Sayısal Loto çekildi (2) - Son Dakika

Sayısal Loto çekildi (2)
6 saat önce
Sayısal Loto oyununun 1309'uncu çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 223 bin 497 lira tutarındaki ikramiye devretti.
Sayısal Loto oyununun 1309'uncu çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 223 bin 497 lira tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 73 kişi 6 bin 704 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 4 bin 78 kişi 90 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 76 bin 357 kişi de 12 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.
(Bitti)
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 09:54 Kaynak: AA
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