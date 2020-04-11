Sayısal Loto çekildi (2)
6 saat önce
Sayısal Loto oyununun 1313. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 333 bin 406 lira 50 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.
Sayısal Loto oyununun 1313. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 333 bin 406 lira 50 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 32 kişi 6 bin 602 lira 60'ar kuruş, 4 bilen bin 816 kişi 88 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 33 bin 821 kişi de 12 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.
(Bitti)
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 09:48 Kaynak: AA
Son Dakika Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı