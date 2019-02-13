Sayısal Loto çekildi
1 saat önce
Sayısal Loto'nun bu hafta yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 270 bin 200 lira 28 kuruş haftaya devretti.
Sayısal Loto'nun bu hafta yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 270 bin 200 lira 28 kuruş haftaya devretti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 10:40
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