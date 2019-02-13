Sayısal Loto çekildi

Sayısal Loto'nun bu hafta yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 270 bin 200 lira 28 kuruş haftaya devretti.

Sayısal Loto'nun bu hafta yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 270 bin 200 lira 28 kuruş haftaya devretti.

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