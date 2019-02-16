Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto çekildi

Sayısal Loto çekildi

50 dakika önce

Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 837 bin 551 lira 53 kuruş haftaya devretti.

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Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 837 bin 551 lira 53 kuruş haftaya devretti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:00 

Ekonomi
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