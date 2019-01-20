Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto'da Büyük İkramiye Giresun ve Muğla'ya Vurdu

Sayısal Loto'da Büyük İkramiye Giresun ve Muğla'ya Vurdu

1 saat önce

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın her Çarşamba ile Cumartesi günü çekilen ve son iki haftadır devreden 'Sayısal Loto'nun bu haftaki şanslı sayıları Giresun ve Muğla illerine çıktı.

Sayısal Loto'da Büyük İkramiye Giresun ve Muğla'ya Vurdu, System.String[]
Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın her Çarşamba ile Cumartesi günü çekilen ve son iki haftadır devreden 'Sayısal Loto'nun bu haftaki şanslı sayıları Giresun ve Muğla illerine çıktı.

Milli Piyango tarafından noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçları ise aynı gün açıklanıyor. 19 Ocak 2019 günü yapılan çekilişin açıklanan sonuçlarına göre 8,20,24,25,28,37 sayılarını bilen talihlilerin ise Giresun'un Keşap ilçesinde ve Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşayan iki vatandaşa çıktığı kurumun resmi sitesinde duyuruldu.

Kurumdan yapılan duyuruda ise kişi başına 2 milyon 486 bin 302 lira 10 kuruş büyük ikramiye kazanıldığı açıklandı. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:25 Kaynak: İHA

Muğla, Giresun, Güncel
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