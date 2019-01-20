Sayısal Loto'da Büyük İkramiye Giresun ve Muğla'ya Vurdu
1 saat önce
Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın her Çarşamba ile Cumartesi günü çekilen ve son iki haftadır devreden 'Sayısal Loto'nun bu haftaki şanslı sayıları Giresun ve Muğla illerine çıktı.
Milli Piyango İdaresi
tarafından haftanın her Çarşamba
ile Cumartesi günü çekilen ve son iki haftadır devreden 'Sayısal Loto'nun bu haftaki şanslı sayıları Giresun
ve Muğla
illerine çıktı.
Milli Piyango tarafından noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçları ise aynı gün açıklanıyor. 19 Ocak 2019 günü yapılan çekilişin açıklanan sonuçlarına göre 8,20,24,25,28,37 sayılarını bilen talihlilerin ise Giresun'un Keşap
ilçesinde ve Muğla'nın Yatağan
ilçesinde yaşayan iki vatandaşa çıktığı kurumun resmi sitesinde duyuruldu.
Kurumdan yapılan duyuruda ise kişi başına 2 milyon 486 bin 302 lira 10 kuruş büyük ikramiye kazanıldığı açıklandı. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:25 Kaynak: İHA
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