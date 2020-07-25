Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekildi - Son Dakika

Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto oyunlarının çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto oyununun 1343. çekilişinde kazandıran numaralar 8, 16, 22, 24, 30 ve 45 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 14 milyon 535 bin 573 lira 10 kuruş kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Sancaktepe ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper Sayısal Loto'da aynı şanslı numaraları 6 bilen çıkmayınca 587 bin 418 lira 59 kuruşluk ikramiye devretti.