Sayısal takograf uygulaması 30 Haziran'a ertelendi - Son Dakika
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Sayısal takograf uygulaması 30 Haziran'a ertelendi

6 saat önce

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, taşıma firmalarının Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine veri girme zorunluluğu ile sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesi zorunluluğunun 30 Haziran 2020'ye kadar ertelendiğini duyurdu.

Sayısal takograf uygulaması 30 Haziran'a ertelendi, System.String[]

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, taşıma firmalarının Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine veri girme zorunluluğu ile sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesi zorunluluğunun 30 Haziran 2020'ye kadar ertelendiğini duyurdu.


İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, ülkemizde ve İnegöl'de taşımacılık sektöründe iştigal edenler için büyük bir sorun haline gelen sayısal takograf uygulamasının süresinin uzatılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.


Başkan Yavuz Uğurdağ, "Ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de taşımacılık sektörü ile iştigal eden vatandaşlarımızdan yoğun talepler alan sayısal takograf uygulamasının ertelenmesine yönelik olumlu sonuç alınmıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, taşıma firmalarının Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne veri girme zorunluluğu ile sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesi kapsamındaki uyarma müeyyidesi 30 Haziran 2020 tarihine ertelendi. Taşımacılık sektörünün büyük bir yere sahip olduğu ilçemizde firmalarımızın çalışmalarını sağlıklı şekilde sürdürülebilmeleri ve zor durumda kalmamaları için alınan bu kararı sevinçle karşılıyoruz. Başta Sayın Bakanımız Mehmet Cahit Turhan, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere kararın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.


Otobüs, kamyon, çekici gibi araçlara takılarak, bu araçların aldığı yolu, çalışma sürelerini, hızlarını gösteren aletlere takograf denilmektedir. Takograf kullanmama ya da kullanılır şekilde bulundurmama cezası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 31. maddesinde ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 64. maddesinde belirlenmiştir. Trafik cezası 31/1-b maddesi: Kamyon, çekici ve otobüslerde takograf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamanın cezası 488 TL ve 20 ceza puanıdır. Araç sahibi ve sürücü farklı ise, 488 TL ceza da araç sahibine yazılır. 1. defa işlem yapıldığında, 7 güne kadar izin verilir. Bu süre sonunda takograf çalışır hale getirilmediyse, tekrar ceza uygulanır ve araç trafikten men edilir. - BURSA

Yavuz Uğurdağ, İnegöl, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:08 Kaynak: İHA
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