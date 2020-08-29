Sayısal ve sözelde YKS Türkiye birincileri Medipol'ü tercih etti - Son Dakika

Sayısal ve sözelde YKS Türkiye birincileri Medipol'ü tercih etti

2020 YKS'de sayısal puan türünde Türkiye birincisi olan Özge Dilay Örüm ve sözel puanı türünde Türkiye birincisi olan Muhammed Rodi Düger İstanbul Medipol Üniversitesini tercih etti.

Sayısal ve sözelde YKS Türkiye birincileri Medipol'ü tercih etti, System.String[]

2020 YKS'de sayısal puan türünde Türkiye birincisi olan Özge Dilay Örüm ve sözel puanı türünde Türkiye birincisi olan Muhammed Rodi Düger İstanbul Medipol Üniversitesini tercih etti.

İstanbul Medipol Üniversitesi açıklamasına göre, İstanbul Medipol Üniversitesi 2016, 2017, 2018 ve 2019'da olduğu gibi bu yıl da geleneği bozmayarak YKS'nin en başarılı adaylarının adresi oldu. 2020 YKS'de sayısal puan türünde Türkiye birincisi olan Özge Dilay Örüm ve sözel puanı türünde Türkiye birincisi olan Muhammed Rodi Düger İstanbul Medipol Üniversitesi tercihinde bulundu.

Uluslararası Tıp Fakültesi 10 kişilik kontenjanının tamamını 2016, 2017, 2018 ve 2019'da olduğu gibi sınav maratonunu en başarılı şekilde tamamlayan öğrenciler arasından kabul etti. Türkiye 1.'si Dilay Örüm'ün yanı sıra Türkiye 5.'si Elif Altundağ, 6.'sı Zahid Mantar, 13.'sü Müge Öztürk, 24.'sü Şerife Büyükyılmaz, 25.'si Yusuf Dağdelen, 27'ncisi Tuğçe Sarıkaya, 30.'su Batuhan Sarıyıldız, 34.'sü Emre Yılmaz ile 37.'si Elif Yıldız da Uluslararası Tıp Fakültesi'ni kazandı.

Öğrenciler tıp eğitimlerini; güçlü akademik kadronun nezaretinde üniversite hastanelerinin yanı sıra en ileri düzey laboratuvarlara sahip araştırma merkezlerinde tamamlayacak.

Sözel puanı türünde Türkiye birincisi olarak İletişim Fakültesini kazanan Muhammed Rodi Düger ise yeni iletişim teknolojilerini bünyesinde barındıran Medipol Medya Merkezinde pratik yapma ve iletişim araştırmalarına katılma imkanı bulacak.

YKS eşit ağırlık puan türünde Türkiye 83.'sü olan Ahmet Yanılmaz da Hukuk Fakültesinde eğitim görecek. Bu öğrenciler dışında YKS'yi ilk binde tamamlayan daha pek çok öğrenci de eğitimlerini 214 farklı diploma programında eğitim veren İstanbul Medipol Üniversitesinde tamamlayacak.

"Eğitimde fırsat eşitliği olduğu takdirde görüyorsunuz ki Anadolu gümbür gümbür geliyor"

Şampiyon öğrenciler Kavacık Güney Kampüs'te gerçekleşen toplantıda medya temsilcileri ile buluştu.

Toplantıya İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Ceran, fakülte dekanları ve 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 birincilerinin de aralarında olduğu şampiyon öğrenciler ile aileleri katıldı.

Konuşmasında 2020 YKS sonuçlarına göre İstanbul Medipol'ün, vakıf üniversiteleri içinde en fazla tercih edilen ve en başarılı öğrencilerin adresi olduğunu belirten Aydın, bu yıl yüzde 98,5 doluluk oranına ulaştıklarını kaydetti.

Aydın şu bilgileri verdi:

"Bu başarı asla tesadüf değil, 2016 yılından beri adım adım ilerliyoruz. Bizim uğraşımız Medipol'ün sadece sağlık alanında değil, hayatın tüm alanlarında söz sahibi olacak öğrencileri yetiştirme gayesi. YKS Sözel Birincisinin okulumuzu tercih ediyor olması aslında bu iddiamızın da kanıtı niteliğinde. Dün ve bugün dereceye giren öğrenciler Karadeniz'den, Trakya'dan, Diyarbakır'dan, Malatya'dan, Urfa'dan, kısacası Anadolu'nun dört bir yanından öğrencileri bünyemizde bulundurmaktan mutluluk duyuyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği olduğu takdirde görüyorsunuz ki Anadolu gümbür gümbür geliyor."

Sayısal 1.'si Örüm: "Araştırmacı hekim olmak istiyorum"

Sayısal puan türünde Türkiye birincisi olan Özge Dilay Örüm, zorlu bir hazırlık sürecinin ardından emeğinin karşılığını aldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

İstanbul Medipol Üniversitesinin laboratuvar ve yurt dışı olanaklarının cezbedici olduğunu belirten Örüm, araştırmacı hekim olmak istediğini kaydetti. Örüm, çalışmalarını mühendislikle harmanlayarak ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak istediğini belirtti.

Sözel puan türünde Türkiye birincisi olarak İletişim Fakültesini kazanan Muhammed Rodi Düger de, Medipol'ün entelektüel gelişimine katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

Medipol'ün sosyal bilimlere dair kurduğu altyapının kendisini etkilediğini aktaran Düger, bilhassa Medipol Medya Merkezi'nin gelişimine katkı sunacağına inandığını belirtti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 12:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sayısal ve sözelde YKS Türkiye birincileri Medipol'ü tercih etti - Son Dakika

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