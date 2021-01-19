Sayıştay 18 sözleşmeli personel alacak - Son Dakika

Sayıştay 18 sözleşmeli personel alacak

19.01.2021 08:47
Sayıştay 18 sözleşmeli personel alacak, System.String[]

Sayıştay, çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 18 sözleşmeli personel alacak.

Sayıştay, çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 18 sözleşmeli personel alacak.

Sayıştay Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurumun hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, sözlü sınavla 11 büro personeli, 1 okul öncesi öğretmeni, 1 çocuk gelişimcisi, 5 teknisyen alımı yapılacak.

Söz konusu alım için yarından itibaren 3 Şubat mesai bitimine kadar başvuru yapılabilecek.

Öte yandan, personel alımına ilişkin detaylı açıklama ve başvuru formu "www.sayistay.gov.tr" adresinde yayımlandı.

Buna göre, başvurular, Sayıştay Başkanlığının "İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No: 45 Balgat/Çankaya/Ankara" adresine şahsen veya son başvuru tarihinde kuruma ulaşacak şekilde posta ile yapılabilecek.

Sözlü sınav tarihi ve saati ile sınava katılacak aday listesi kurumun internet sitesinden ilan edilecek. Söz konusu ilan, sözlü sınav tarihinden en az 7 gün önce yapılacak.

İstihdam, Sayıştay, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sayıştay 18 sözleşmeli personel alacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Estetik ameliyatı olmak için gittiği hastaneden tabutla çıktı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Koronavirüs aşısında Avrupa'yı solladık! 5 günde 830 bin sağlık çalışanını aşıladık İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü Temsilci atamayan Twitter'ın Türkiye'den reklam alması durduruldu Havai fişek patlaması sonucu yaralanan G.Saraylı Elabdellaoui, mayıs ayına kadar hastanede kalacak Fenerbahçe, Ankaragücü maçı esnasında yayıncı kuruluşu protesto etti Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı
Zorunlu Deprem Sigortası'nda değişiklik Resmi Gazete'de! Azami teminat tutarı 268 bin liraya yükseltildi Zorunlu Deprem Sigortası'nda değişiklik Resmi Gazete'de! Azami teminat tutarı 268 bin liraya yükseltildi         
08:20
Hastanede korona tedavisi gören Okan Karacan, nefes almanın öneminden bahsederken gözyaşlarına boğuldu Hastanede korona tedavisi gören Okan Karacan, nefes almanın öneminden bahsederken gözyaşlarına boğuldu         
08:15
Katliam gibi kazada uzman çavuş, eşi ve minik oğulları yaşamını yitirdi Katliam gibi kazada uzman çavuş, eşi ve minik oğulları yaşamını yitirdi         
08:03
Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor         
07:43
Demir sopalarla dövdükleri adamın bir de oğlunu kaçırdılar, imdadına polis yetişti Demir sopalarla dövdükleri adamın bir de oğlunu kaçırdılar, imdadına polis yetişti         
05:08
Aşılama programının ikinci adımına geçiliyor! Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar aşılanacak Aşılama programının ikinci adımına geçiliyor! Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar aşılanacak         
22:37
İçişleri Bakanı Soylu: Polis Arama Kurtarma Birimi'ni cuma günü başlatıyoruz İçişleri Bakanı Soylu: Polis Arama Kurtarma Birimi'ni cuma günü başlatıyoruz         
21:37
Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı         
20:41
Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu         
20:07
Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti         
19:47
Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı         
18:10
Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, kazancını gayrimenkule yatırdı Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, kazancını gayrimenkule yatırdı         
17:47
Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı         
14:59
Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı         
14:53
Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi         
13:27
18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin? 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin?         
10:50
Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi         
10:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 08:56:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sayıştay 18 sözleşmeli personel alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei