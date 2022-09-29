Sayıştay Raporu: Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Eşitlik Liyakat ve Kariyer İlkelerine Aykırı Atamalar Yapıldı - Son Dakika
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Sayıştay Raporu: Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Eşitlik Liyakat ve Kariyer İlkelerine Aykırı Atamalar Yapıldı

29.09.2022 14:33

Sayıştay, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde genel sekreter kadrosu dolu olduğu halde bakanlık müşavirinin bu kadroya vekaleten atandığı ve harcama yetkisini kullandığı, 'eşitlik, liyakat ve kariyer ilkeleri'ne aykırı olarak 10 idari kadroyla 104 akademik kadroya dolu olmasına karşın geçici olarak görevlendirme yapıldığı, 8 adet dolu kadroya da koşullar oluşmadığı halde ‘vekâleten’ atamaların gerçekleştirildiğini tespit etti.

CEYLAN SAĞLAM- MAHİR BAĞIŞ

Sayıştay, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde genel sekreter kadrosu dolu olduğu halde bakanlık müşavirinin bu kadroya vekaleten atandığı ve harcama yetkisini kullandığı, 'eşitlik, liyakat ve kariyer ilkeleri'ne aykırı olarak 10 idari kadroyla 104 akademik kadroya dolu olmasına karşın geçici olarak görevlendirme yapıldığı, 8 adet dolu kadroya da koşullar oluşmadığı halde 'vekaleten' atamaların gerçekleştirildiğini tespit etti.

Sayıştay'ın 2018 yılında Gazi Üniversitesi'nden ayrılarak kurulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 2021 yılı denetim raporu yayınlandı. Raporda, üniversite kadrolarına usulsüz ve yönetmeliğe aykırı atamalar yapıldığı tespiti yer aldı.

"KADRO DOLU İKEN ATANAN BAKANLIK MÜŞAVİRİ HARCAMA YETKİSİNİ KULLANDI"

Rapora göre; üniversitenin 'genel sekreter' kadrosu dolu olduğu halde 'bakanlık müşaviri'nin, bu kadroya vekaleten ataması yapıldı, harcama yetkisini kullandı. Kadro unvanı 'genel sekreter' olan kişi 'İdari ve Mali İşler Daire Başkanı', İdari ve Mali İşler Daire Başkanı ise aynı birimde 'koordinatör' olarak görevlendirildi.

"15 KİŞİNİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE SINAVSIZ ATAMASI YAPILDI"

"Şube müdürlüğü kadrolarına eşitlik, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde atama yapılması gerekirken bu ilkeler gözetilmeden ve mevzuatta belirtilen şartlar dikkate alınmadan atamalar gerçekleştirildiği tespit edilmiştir" denilen raporda; yönetmeliğe aykırı olarak önce fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterliğine atanan kişilerin kısa süre sonra şube müdürlülerine atandığına dikkat çekildi.

Sekreterlik görevine atanan 15 kişinin bir ile iki ay arasında değişen görev süresi sonrasında şube müdürlüğüne ataması yapıldığı belirtilen raporda, "Böylece, kısa süreli atamalarla üst görevlere getirilen kişiler Yönetmelik'in söz konusu istisna hükmünden yararlanarak şube müdürlüğü kadrolarına atanmış olup mevzuatla getirilen eşitlik ve liyakat esası göz ardı edilmiştir" değerlendirmesi yapıldı.

Raporda; Sayıştay'a "Üniversitenin kurulduğu dönemde, idari mekanizmada hızlı ve etkin hareket etmek, devam eden süreçleri, iş ve işlemleri aksatmamak amacıyla söz konusu atamaların yapıldığı" yanıtını veren üniversitenin 2018'de kurulmasına karşın söz konusu sınavsız atamalarının 2019, 2020 ve 2021 yıllarında da devam ettiği belirtildi.

10 ADET İDARİ KADRO İLE 104 ADET DOLU AKADEMİK KADROYA VE 8 ADET DOLU KADROYA DA KOŞULLAR OLUŞMADIĞI HALDE ATAMA YAPILDI

Sayıştay, üniversitede daire başkanı, enstitü sekreteri, fakülte sekteri, yüksekokul sekreteri ve şube müdürü olmak üzere toplamda 10 adet idari kadro ile 104 adet dolu akademik kadroya 'geçici olarak' görevlendirme, 8 adet dolu kadroya da koşullar oluşmadığı halde 'vekaleten' atamaların gerçekleştirildiğini tespit etti.

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Kaynak: ANKA

Gazi Üniversitesi, Sayıştay, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sayıştay Raporu: Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Eşitlik Liyakat ve Kariyer İlkelerine Aykırı Atamalar Yapıldı - Son Dakika

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