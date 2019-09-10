Sayıştay Başkanı, 2018 Yılı Denetim Raporunu TBMM'ye teslim etti

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, 2018 Yılı Denetim Raporlarını, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, beraberinde Moldova Sayıştay Başkanı Marian Lupu ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti. Ziyarette Baş, 2018 Yılı Denetim Raporlarını Şentop'a teslim etti.