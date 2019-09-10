Sayıştay başkanı, 2018 yılı denetim raporunu tbmm'ye teslim etti
1 saat önce
Sayıştay Başkanı, 2018 Yılı Denetim Raporunu TBMM'ye teslim ettiSayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, 2018 Yılı Denetim Raporlarını, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:16 Kaynak: DHA
Sayıştay Başkanı, 2018 Yılı Denetim Raporunu TBMM'ye teslim etti
Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, 2018 Yılı Denetim Raporlarını, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu.
Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, beraberinde Moldova Sayıştay Başkanı Marian Lupu ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti. Ziyarette Baş, 2018 Yılı Denetim Raporlarını Şentop'a teslim etti.
Hurda araçta ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabul ettiği ABD'li bakana canlı yayında PKK sitemi Oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası son yolculuğuna uğurlandı Ekrem İmamoğlu'nun belediye meclis kararına mahkemeden durdurma kararı