Son Dakika Haberleri: Sayıştay başkanı, 2018 yılı denetim raporunu tbmm'ye teslim etti
Son Dakika Güncel Haber

Sayıştay başkanı, 2018 yılı denetim raporunu tbmm'ye teslim etti

1 saat önce

Sayıştay Başkanı, 2018 Yılı Denetim Raporunu TBMM'ye teslim ettiSayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, 2018 Yılı Denetim Raporlarını, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu.

Sayıştay başkanı, 2018 yılı denetim raporunu tbmm'ye teslim etti, System.String[]

Sayıştay Başkanı, 2018 Yılı Denetim Raporunu TBMM'ye teslim etti

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, 2018 Yılı Denetim Raporlarını, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, beraberinde Moldova Sayıştay Başkanı Marian Lupu ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti. Ziyarette Baş, 2018 Yılı Denetim Raporlarını Şentop'a teslim etti.

Sayıştay Başkanı, Mustafa Şentop, Seyit Ahmet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hurda araçta ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabul ettiği ABD'li bakana canlı yayında PKK sitemi Oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası son yolculuğuna uğurlandı Ekrem İmamoğlu'nun belediye meclis kararına mahkemeden durdurma kararı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 14:44:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sayıştay başkanı, 2018 yılı denetim raporunu tbmm'ye teslim etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]